شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لأجيري غدا للحديث عن ودية منتخب مصر أمام تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مؤتمرا صحفيا في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد برج العرب للحديث عن مباراة تنزانيا الودية، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية ، فيما يؤدي المنتخب تدريبه لليوم نفسه الأربعاء في السابعة مساء.
وسيسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ 15 دقيقة الأولى من المران الذي سيقام على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب الذي سيستضيف المباراة، بينما يؤدي الفريق الضيف مرانه الأساسي على الملعب الرئيسي لستاد برج العرب في التاسعة من مساء اليوم نفسه.
كان أجيرى أعلن قائمة المنتخب النهائية لأمم افريقيا واستبعد محمد أبو جبل وأحمد فتوح.
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