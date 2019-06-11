سوبر كورة.. هل يستحق لاسارتى البقاء فى الأهلى؟ الأرقام تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض تسيطر على الأحداث داخل النادى الأهلى تجاه الأوروجويانى مارتن لاسارتى مدرب الفريق حول استمراره أو بقائه فى الموسم المقبل. سوبر كورة يكشف بالأرقام هل يستحق لاسارتى البقاء فى الأهلى؟ للإجابة على هذا السؤال اضغط هنا

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