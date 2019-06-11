شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يدرس التعاقد مع مدرب أجنبى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم التعاقد مع مدير فنى أجنبى لتولى المهمة الفنية للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

تأتى فكرة التعاقد مع مدرب أجنبى للإشراف على الجهاز الفنى والذى يضم أسامة السيد ، و محمد مجدى ، بالإضافة إلى تامر صلاح ، على أن يتم الاستفادة من خبرات الخواجة مع الاستعانة بالخبرات المصرية للتعاون والتكاتف لتجهيز اللاعبين للبطولات المؤهلة للاوليمبياد.

يذكر أن لاعبى منتخب التايكوندو لم يحققوا أى إنجازات تٌذكر خلال الفترة الماضية باستثناء البرونزية التى حققتها هداية ملاك بالجائزة الكبرى التى أقيمت بروما ، حيث خرج المنتخب من بطولة العالم التى أقيمت بمانشستر خالى اليدين.