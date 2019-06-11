شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأقرب لاستضافة معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت أسهم دولة الإمارات الشقيقة، لاستضافة معسكر فريق الزمالك، الذى سيقام فى إطار استعدادات الفريق الكروى الأول، للموسم الجديد، وذلك بعد أن استقر مسئولو النادى والجهاز الفنى على إقامة المعسكر فى أحد الدول العربية.

وكان خالد جلال المدير الفنى للزمالك، على دخول معسكر محلي فى بداية فترة الإعداد لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز بالموسم الحالى، على أن يدخل الفريق معسكرًا خارجيًا بعد ذلك، من أجل العمل فى المعسكر المحلى الأول على رفع اللياقة البدنية للاعبين ثم الاستكمال فى المعسكر الخارجى، الذى سيكون فى أحد الدول العربية، والأقرب أن تكون دولة الإمارات نظرًا لنجاح معسكرات الأبيض التى أقيمت بها قبل ذلك.

ومن المقرر أن تشهد الفترة الجارية جلسة بين خالد جلال ومسئولى الزمالك من أجل الوقوف على موعد المعسكر سواء الداخلى أو الخارجى وأماكن المعسكرين، حيث سيعود الفريق لتدريباته يوم الأحد المقبل بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بعد نهاية مباراة حرس الحدود بالدورى.

ويستعد الزمالك لخوض الـ3 مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية.