مؤمن زكريا ينتظر موقف الأهلي للرد على العروض المحلية والخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأ مؤمن زكريا لاعب الأهلي ، الرد على العروض المحلية والعربية التى تلقاها خلال الفترة الماضية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كان زكريا قد فسخ عقده مع نادي أحد السعودي في فبراير الماضي وعاد للأهلي لكن لم يتم قيده لانتهاء فترة القيد الشتوي وتدرب اللاعب مع الأهلي خلال الفترة الماضية.
وينتظر زكريا حسم مصيره مع الأهلي سواء بالبقاء أو الرحيل للرد على العروض المحلية والعربية وأن كانت هناك مؤشرات لبقاء اللاعب وقيده في قائمة الموسم الجديد وهو ما سيتحدد في الفترة الماضية.
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