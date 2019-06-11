شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. موعد بطولة المحبة والسلام لكرة الطائرة لناشئة أندية حضرموت والان مع التفاصيل

تنطلق غدا الاربعاء مباريات بطولة المحبة والسلام لكرة الطائرة للناشئين من مواليد عام2000 م لأندية حضرموت الوادي لعام 2019م والتي ينظمها فرع اتحاد كرة الطائرة بحضرموت الوادي برعاية كريمة وزير الشباب والرياضة وبأشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي .

وأكد رئيس فرع اتحاد كرة الطائرة بوادي حضرموت يونس بخضر، بان البطولة التي ستقام خلال الفترة من 12 وحتى 20 يونيو الجاري سيشارك فيها 10 اندية تم توزيعها بعد اجراء القرعة الى مجموعتين.. وفق "سبأ".

ونوه الى ان المجموعة الاولى تشمل اندية " شباب القطن , ريبون حريضة , البرق بتريم , السلام بالغرفة" وستلعب مبارياتها على ارضية الفقيد عبدالحكيم مسعود بمنشآت نادي سيئون ، فيما تضم المجموعة الثانية اندية " سيئون , اتحاد سيئون , القادسية بساه , وحدة تريم , الاتفاق بالحوطة , شباب الهجرين " وستلعب مبارياتها على ارضية ملعب صالة الشهيد علي بامعبد الرياضية المغطاة.