شكرا لقرائتكم خبر عن بوغبا يبتعد عن مدريد ويقترب من تورينو والان مع التفاصيل

أكدت موقع وقع "كالتشيو ميركاتو" أن النجم الفرنسي بول بوغبا وافق على الانضمام والعودة إلى فريق السابق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد 3 سنوات على رحيله عنه.

وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016، مقابل 120 مليون يورو، إلا أنه لم يرتق لمستواه المعهود في يوفنتوس.

ومن جانبها أشارت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، إلى أن المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيتشي، كان حاضراً في خسارة فرنسا أمام تركيا بهدفين دون رد، وعقد لقاء مع بوغبا، أخبره الأخير برغبته في الرحيل عن اليونايتد، والعودة إلى يوفنتوس من جديد.

ولا يعتبر يوفنتوس النادي الوحيد المهتم بخدمات بوغبا، فما زال ريال مدريد يرغب في ضمه لكتيبته المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.