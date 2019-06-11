الان تتابع معارضة 15 نادياً إيطاليا لتعديلات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:

عارض خمسة عشر ناديا من الدرجة الأولى الإيطالية الاصلاحات الجدلية لرابطة الأندية الأوروبية المقترحة على مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والتي يدعمها يوفنتوس بطل الدوري في آخر ثماني سنوات، بحسب ما أشارت تقارير صحافية.

وكان رئيس يوفنتوس ورابطة الاندية الاوروبية أندريا أنييلي، دافع الاسبوع الماضي عن التعديلات المقترحة، مؤكدا أنها تهدف لحماية الأندية الصغيرة من سطوة البطولات الخمس الكبرى للاندية.

وتم اجراء تصويت الاثنين من قبل رابطة الدوري الإيطالي في ما يخص نصا مشتركا معارضا للمشروع، فكان يوفنتوس المعترض الوحيد فيما امتنعت أندية روما، انتر، ميلان وفيورنتينا عن التصويت، بحسب صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”.

وتقترح رابطة الاندية الاوروبية نظام مسابقات بمشاركة 128 ناديا موزعة على ثلاث بطولات (عوضا عن بطولتين حاليا) بغرض اعتمادها بدءا من العام 2024.

وبحسب الصيغة الجديدة، سيكون دوري الابطال من أربع مجموعات من ثمانية فرق في الدور الاول، بدلا من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق، بحيث تتأهل الفرق الستة الأولى من كل مجموعة الى النسخة المقبلة، بصرف النظر عن ترتيبها في بطولاتها الوطنية، ما قد يقلص بشكل كبير أهمية تلك البطولات.

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ورأت الاندية الايطالية الـ15 المعارضة ان خططا مماثلة قد تخفض 35% من ايرادات الدرجة الاولى.

ولا تلاقي التعديلات رواجا لدى بعض البطولات وخصوصا رابطة الدوري الانكليزي التي عارضتها بالاجماع.

عارضت الاصلاحات سبعة اندية اسبانية، لم يكن العملاقان ريال مدريد وبرشلونة من بينها، إلى جانب أندية الدوري الالماني، فيما وقف 17 ناديا من الدرجة الأولى الفرنسية في وجه المشروع وامتنع عن التصويت كل من باريس سان جرمان وليون ومرسيليا.

وستبحث رابطة الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوريات التي تضم مئات الأندية، التعديلات المقترحة في اجتماع يعقد في 11 سبتمبر.

وشدد أنييلي على أن : كل الأندية أدركت أن الأمر هو فعلا بداية المسار. لم ينقش أي أمر في الصخر، ولا يزال أمامنا الكثير لمناقشته.

أضاف “اذا قمنا بالأمر بشكل صحيح، يمكننا أن نحصل على تقدم اقتصادي من دون أي ضرر للبطولات (الوطنية)، متابعا اذا أردنا أن نتوصل لحل يناسب الجميع، علينا أن نضع أنفسنا في موقع الآخرين.

وكان أنييلي قد أفاد الخميس أن : الأمر المخيب فعلا حتى الآن هو أن كل النقاش حول التعديلات يقوده ممثلو البطولات الأوروبية الخمس الكبرى التي أبدت اعتراضها على المقترحات.