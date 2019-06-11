شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قائمة المنتخب الوطني الأول التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستنطلق 21 يونيو الجاري. وضمن القائمة محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم جنش وأحمد المحمدي وعمر جابر وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأحمد أيمن منصور، وأيمن أشرف وليد سليمان وعبدالله السعيد ومحمد النني وطارق حامد وعلي غزال ومحمود ترزيجيه وعمرو وردة ونبيل دونجا ومحمد صلاح، مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد على. واستبعد الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري الثنائي محمد أبوجبل وأحمد أبوالفتوح.

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