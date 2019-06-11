شكرا لقرائتكم منتخب مصر يواصل تدريباته ليلا ونهارا ببرج العرب استعدادا لأمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل منتخب مصر تدريباته اليومية على فترتين صباحاً ومساءاً بناء على طلب الجهاز الفني بحيث يكون المران الصباحي فى الجيم والثاني تدريب فني بالملعب الفرعي لبرج العرب. كما وضع الجهاز الإداري للمنتخب برنامج خاص لمحمد صلاح وتخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول وثالث أفضل لاعب فى العالم ، إلى جانب وضع الجهاز الفني برنامج تدريبي خاص به بعد حصوله على راحة سلبية عقب مباراته يوم 1 يونيو أمام توتنهام بنهائى دورى أبطال أوروبا والذى توج به ليفربول. ويصل محمد صلاح لمعسكر المنتخب خلال الساعات المقبلة، استعدادا لأمم افريقيا.

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