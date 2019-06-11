شكرا لقرائتكم الإمارات الأقرب لاستضافة معسكر الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتربت دولة الإمارات الشقيقة، من استضافة معسكر فريق الزمالك، الذى سيقام فى إطار استعدادات الفريق الكروى الأول، للموسم الجديد، وذلك بعد أن استقر مسئولو النادى والجهاز الفنى على إقامة المعسكر فى أحد الدول العربية.

وقرر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، دخول معسكر محلى فى بداية فترة الإعداد لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز بالموسم الحالى، على أن يدخل الفريق معسكرًا خارجيًا بعد ذلك، من أجل العمل فى المعسكر المحلى الأول على رفع اللياقة البدنية للاعبين ثم الاستكمال فى المعسكر الخارجى، الذى سيكون فى أحد الدول العربية، والأقرب أن تكون دولة الإمارات نظرًا لنجاح معسكرات الأبيض التى أقيمت بها قبل ذلك.

جدير بالذكر أن هناك جلسة بين خالد جلال ومسئولى الزمالك من أجل الوقوف على موعد المعسكر سواء الداخلى أو الخارجى وأماكن المعسكرين حيث سيعود الفريق لتدريباته يوم الأحد المقبل بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بعد نهاية مباراة حرس الحدود بالدورى.

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ويستعد الزمالك لخوض الـ3 مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية.