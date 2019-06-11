شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يطلب حسم مصيره مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر مؤمن زكريا لاعب الأهلي تأجيل الرد على العروض المحلية والعربية التى تلقاها خلال الفترة الماضية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب مؤمن زكريا من إدارة الأهلى حسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل للرد على العروض المحلية والعربية.

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وعلم "الخليج 365" أن المؤشرات الأولية داخل الأهلى تؤكد وجود اتجاه لبقاء اللاعب وقيده في قائمة الموسم الجديد وهو ما سيتحدد في الفترة الماضية.

يذكر أن مؤمن زكريا فسخ عقده مع نادي أحد السعودي في فبراير الماضي وعاد للأهلي لكن لم يتم قيده لإنتهاء فترة القيد الشتوي وتدرب اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية.