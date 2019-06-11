شكرا لقرائتكم أجيرى يمنح ثنائى سموحة حرية البقاء أو الرحيل من معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أن الثنائى محمد أبو جبل وأحمد فتوح لاعبا المنتخب لهما حرية البقاء أو الرحيل عن معسكر المنتخب المقام حاليا فى برج العرب بالإسكندرية. وكان أجيرى استبعد الثنائى أبو جبل وفتوح من قائمة الـ23 لاعبا النهائية، التى سيتم إرسالها اليوم إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

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