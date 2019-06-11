شكرا لقرائتكم الصياد محمد صلاح يمارس هويته المفضلة استعدادا لصيد منتخبات أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الدولى المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الانجليزى هويته فى صيد السمك أثناء قضاء عطلته السنوية فى البحر الأحمر.

وحرص صلاح المتوج بدورى أبطال أوروبا على ممارسة هويته المفضلة على شواطئ الجونة قبل ساعات من الانضمام إلى منتخب الفراعنة فى برج العرب لصيد المنتخبات الافريقية فى البطولة كاس الامم الافريقية فى الفترة من 21 يونية حتى 19 يوليو .

محمد صلاح

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ونشر نجم ليفربول عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" صورته على يخت أبيض، ونجح فى اصطياد السمكة .

ويتواجد محمد صلاح في الجونة لقضاء فترة راحة عقب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو أمام توتنهام وتوج ليفربول باللقب بالفوز 2/1 وأحرز صلاح هدفًا من ضربة جزاء.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كـأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يونيو المقبل، حيث يواجه الفراعنة منتخب زيمبابوي في المباراة.