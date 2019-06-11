شكرا لقرائتكم محمد شريف مطلوب فى مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع نادى مصر المقاصة، محمد شريف لاعب الأهلى على قائمة المطلوبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة,

وبدأ مسئولو مصر المقاصة مفاوضات جادة مع نظرائهم بالنادى الأهلى من أجل التعاقد أو استعارة محمد شريف، بناء على رغبة المدير الفنى الجديد للفريق الفيومى فى ضم اللاعب، خاصة أنه يعلم إمكانياته جيدا منذ أن كان شريف لاعبا بوادى دجلة.

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ويأمل مصر المقاصة فى استقطاب لاعبين على مستوى مميز من أجل المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل، فى ظل رغبة الإدارة للعودة للمشاركة فى البطولات القارية.