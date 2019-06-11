شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يؤجل فترة الإعداد إلى السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل محمود جابر المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فترة الإعداد إلى يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو الجارى، وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويتبقى للإسماعيلى مواجهة وحيدة أمام الزمالك والتى تحدد موعدها عقب منافسات بطولة كأس الامم الأفريقية بالتحديد يوم 26 يوليو المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الــ27 بالمسابقة.

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جدير بالذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز الــ7 برصيد 43 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الــ3 برصيد 68 نقطة.