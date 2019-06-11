شكرا لقرائتكم استبعاد أبوجبل وأبوالفتوح من قائمة المنتخب النهائية بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، الثنائى محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب وأحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر من قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا. ويلتقى منتخب مصر نظيره زيمبابوى فى مباراة الافتتاح المقرر لها يوم 21 يونيو الجارى باستاد القاهرة. وبذلك تكون قائمة المنتخب كالتالى:

أحمد المحمدى 3، وليد سليمان 11، عبد الله السعيد 19، أحمد على 14، محمد الننى 17، محمد صلاح 10، أحمد حجازى 6، عمر جابر 4، أحمد الشناوى 1، مروان محسن 9، طارق حامد 8، أحمد حسن "كوكا" 18، على محمد "غزال" 5، محمود حسن "تريزيجيه" 7، عمرو وردة 22، أيمن أشرف 12، محمد الشناوى 16، محمود حمدى "الونش" 15، باهر المحمدى 2، أحمد أيمن منصور 13، نبيل عماد "دونجا" 21، محمود عبد الرحيم "جنش" 23، محمود علاء 20.

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