لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعلن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، والتي ستعقد عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر هذا العام في الفترة ما بين 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وأشارت اللجنة عن مباريات الزمالك المتبقية في الدوري هذا الموسم، حيث يتبقى للزمالك ثلاث مباريات وهم: سيلتقي الزمالك بفريق الجونة ضمن مباريات المؤجلة من الأسبوع الـ 33 يوم 23 يوليو على استاد برج العرب، أما مباراته المؤجلة من الأسبوع الـ 27 مع الإسماعيلي فستقام يوم 26 يوليو على استاد بتروسبورت، كما يواجه الزمالك فريق الأهلي يوم 30 يوليو على استاد برج العرب.