لجنة المسابقات تحدد مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، والتي ستعقد عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر هذا العام في الفترة ما بين 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

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وأشارت اللجنة عن مباريات الأهلي المتبقية في الدوري هذا الموسم، حيث يتبقى للأهلي مباريتان فقط، سيلتقي الأهلي بالمقاولون العرب يوم الجمعه الموافق 26 يوليو في الساعة الثامنة مساءً على استاد برج العرب، وفي يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو المقبل يلتقي بالزمالك في الساعة الثامنة مساءً على استاد برج العرب أيضاً.