اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدوري العام الجديد في الموسم المقبل

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد بدء الدوري العام الجديد، مشيراً بأنه سينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، وجاء هذا الإعلان عقب إعلان موعد مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك يوم 18 من نفس الشهر.

ومن جانبهم، أشار مسئولو باتحاد الكرة بانه سيتم انتهاء مسابقة الدوري العام الجديد وبطولة كأس مصر في شهر يونيو لعام 2020.

من الجدير بالذكر أن صرح اتحاد الكرة في وقت سابق بأنه الدوري العام المصري هذا الموسم سينتهي عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر هذا العام، وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو الجاري وتنتهي 19 يوليو المقبل، حيث يشارك في هذه البطولة 24 منتخباً.