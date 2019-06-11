أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في أمم أفريقيا 2019

كتب: أحمد أبوعقيل

إعلان المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة النهائية إستعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأستبعد أجيري لاعبين من قائمة المنتخب لتصبح 23 لاعبا هما : محمد أبو جبل حارس مرمي، وأحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للمنتخب ونادي الزمالك.

وجدير بالذكر أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لم ينضم حتي هذه اللحظة لمعسكر الفراعنة بمدينة الإسكندرية.

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ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، يوم 21 من يونيو الجاري، وحتي 19 من شهر يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

وجاءت القائمة كالتالي :

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، وعلى غزال (فيرنس البرتغالي، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك).