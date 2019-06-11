مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة



كتب رامى عبد الحميد يشهد اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية، والتى يأتى على رأسها مواجهة البرتغال ضد هولندا فى دورى الأمم الأوروبية. مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

أوكرانيا x إيطاليا – الساعة الخامسة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 1

الإكوادور x كوريا الجنوبية – الساعة الثامنة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو والقنوات الناقلة كازاخستان x سان مارينو – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD...

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