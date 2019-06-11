كتfت لبنى عبد الله يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو. وعلى خلفية ذلك ، نسترجع ذكريات تتويج منتخبنا ببطولات كأس الأمم الأفريقية منذ عام 57 و حتى عام 2010 من خلال القاء الضوء على أبرز نجومنا أصحاب كلمة السر فى تتويج الفراعنة بالكان.

نبذة عن البطولة

كأس الأمم الأفريقية هى البطولة الرسمية للمنتخبات التي ينظمها الاتحاد الأفريقى “الكاف” بصفة دورية كل عامين لتحديد بطل القارة السمراء، ويصنفها الاتحاد الدولى “الفيفا”...

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كانت هذه تفاصيل خبر حكاية 7 فراعنة فى الكان.. الديبة الهداف الأول.. مارادونا النيل فرس الرهان.. العميد كلمة السر فى 98.. الصقر والقيصر ثنائى لاينسى.. وجدو سفاح القارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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