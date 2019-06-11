إيتو يتحدث عن محمد صلاح وتوقعاته للكاميرون في أمم أفريقيا 2019

كتب: محمد الصايغ

تحدث صامويل إيتو، مهاجم منتخب الكاميرون السابق، عن فرص منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

وأكد إيتو في تصريحات صحفية له، أنه يتوقع أن يصل منتخب الكاميرون إلى نهائي بطولة كان بجانب منتخب مصر.

وأشار مهاجم المنتخب الكاميروني السابق، إلى أن كلا المنتخبين يمتلكان لاعبين على مستوى عال، ونفس الحال بنسبة لمنتخب مصر، وأبرزهم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الأمر الذي يؤكد أن...