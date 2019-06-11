أجيرى يمنح أبو جبل وفتوح حرية الاستمرار أو الرحيل عن معسكر المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، الثنائى محمد أبو جبل وأحمد فتوح لاعبا المنتخب حرية البقاء أو الرحيل عن معسكر المنتخب المقام حاليا فى برج العرب بالإسكندرية. واستبعد أجيرى الثنائى أبو جبل وفتوح من قائمة الـ23 لاعبا النهائية، التى سيتم إرسالها اليوم إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف". يذكر أن أجيرى اختار 23 لاعبا هم : أحمد المحمدى 3 وليد سليمان 11 عبد الله السعيد 19 أحمد على 14 محمد الننى 17 محمد صلاح 10 أحمد حجازى 6 عمر جابر 4 أحمد الشناوى 1 مروان محسن 9 Advertisements طارق حامد 8 أحمد حسن "كوكا" 18 على محمد "غزال" 5 محمود حسن "تريزيجيه" 7 عمرو وردة 22 أيمن أشرف 12 محمد الشناوى 16 محمود حمدى "الونش" 15 باهر المحمدى 2 أحمد أيمن منصور 13 نبيل عماد "دونجا" 21 محمود عبد الرحيم "جنش" 23 محمود علاء 20

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