شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاوض الأهلى من أجل عيون محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بالنادى الأهلى من أجل التعاقد مع محمد شريف صانع ألعاب الفريق الأحمر أو استعارته.

يأتى ذلك بناء على رغبة المدير الفنى الجديد للفريق الفيومى فى ضم اللاعب، خاصة أنه يعلم إمكانياته جيدا منذ أن كان شريف لاعبا بوادى دجلة.

ويسعى مصر المقاصة إلى استقطاب لاعبين على مستوى مميز من أجل المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل فى ظل رغبة الإدارة للعودة للمشاركة فى البطولات القارية.