شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يهنئ وليد أزارو بعيد ميلاده الـ24.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى على تهنئة وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام. يحتفل اليوم المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ24، حيث إنه من مواليد 11 يونيو عام 1995 بمدينة أيت ملول. وحرص وليد أزارو نجم الأهلى على قضاء الإجازة التى منحها النادى الأهلى للاعبين فى ظل فترة توقف الدورى بالمغرب. Advertisements لعب أزارو فى أندية اتحاد أدرار الرياضى سوس والدفاع الحسنى الجديدى المغربى قبل الانضمام إلى الأهلى.

ازارو وصالح

صالح وازارو

وليد أزارو وصالح جمعه

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