شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض فيديوهات الأجانب خوفًا من الصفقات الفشنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر فكرة التعاقد مع اللاعبين الأجانب عن طريق مشاهدة الفيديوهات خوفاً من الوقوع فى فخ الصفقات الفشنك التى عانى منها الفريق بشدة فى المواسم الأخيرة. ويفضل الجهاز الفنى للإسماعيلى رؤية اللاعب على الطبيعة للحكم على مستواه البدنى والفنى بطريقة سليمة بعيداً عن فيديوهات وكلاء اللاعبين. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك . وكان الإسماعيلى قد قرر الاستغناء عن خدمات النيجيرى أودا مارشال بالتراضى، كما يبحث عن تسويق الثنائى ميندوجا وريتشارد بافور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يرفض فيديوهات الأجانب خوفًا من الصفقات الفشنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.