تعرف على قائمة الـ23 لاعبا النهائية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى المدير الفنى، قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية والتى تضم 23 لاعبا، بعد استبعاد محمد أبو جبل وأحمد فتوح. وجاء القائمة على النحو التالى:أحمد المحمدى 3 وجاء القائمة على النحو التالى:أحمد المحمدى 3 وليد سليمان 11 عبد الله السعيد 19 أحمد على 14 محمد الننى 17 محمد صلاح 10 أحمد حجازى 6 عمر جابر 4 أحمد الشناوى 1 مروان محسن 9 طارق حامد 8 Advertisements أحمد حسن "كوكا" 18 على محمد "غزال" 5 محمود حسن "تريزيجيه" 7 عمرو وردة 22 أيمن أشرف 12 محمد الشناوى 16 محمود حمدى "الونش" 15 باهر المحمدى 2 أحمد أيمن منصور 13 نبيل عماد "دونجا" 21 محمود عبد الرحيم "جنش" 23 محمود علاء 20

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