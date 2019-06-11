شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى استبعاد الثنائى محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب وأحمد فتوح الظهير الأيسر من قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا. ويلتقى منتخب مصر نظيره زيمبابوى فى مباراة الافتتاح المقرر لها يوم 21 يونيو الجارى باستاد القاهرة. يذكر أن مصر تقع فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

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