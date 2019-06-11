شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد العفريت المغربى.. أجمل أهداف أزارو مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم وليد أزارو لاعب الأهلى بعيد ميلاده الرابع والعشرين، حيث إنه مواليد 11 يونيو من عام 1995.
انضم للنادى الأهلى قادمًا من الدفاع الحسنى الجديدى منذ موسمين استطاع خلالها أن يكسب ثقة الجماهير الحمراء، وقدم أزارو مع الأهلى أداءً مميزًا، وسجل خلال قيادته لهجوم الأهلى الكثير من الأهداف نرصد أجملها فى هذا التقرير.
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