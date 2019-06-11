شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صلاح ومتعب وأبو تريكة يرفعون شعار "فى البحر سمكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأسرار التى لا نعرفها عن نجوم أحببنا مشاهدتهم يلعبون كرة القدم بشكل ممتع، وكانوا سبباً فى إمتاعنا بهواية مفضلة للكثيرين منا وهى الساحرة المستديرة، لكن ماذا عن هواياتهم ورياضاتهم المفضلة، بعيداً عن الملاعب الخضراء.

على صعيد كرة القدم المصرية يتضح أن هناك اتفاقاً سرياً بين النجوم على تفضيل هواية صيد الأسماك والذهاب فى أعماق البحر للعب مع "الأسماك" و"رمى الشباك"، حيث انضم الدولى المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى، لعشاق صيد السمك عندما نشر صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وهو يمارس هواية "صيد الأسماك"، خلال تواجده فى الجونة.

بينما يتزعم القناص عماد متعب مهاجم الأهلى السابق قائمة عشاق صيد الأسماك بين نجوم الكرة فى مصر، لاسيما أن القناص يستغل الفرصة دائماً لممارسة هوايته بصيد الأسماك فيتوجه على الفور للبحر الأحمر لقضاء عدة أيام فى عرض البحر لمداعبة الأسماك واقتناصها من الأمواج مثلما يقتنص الأهداف القاتلة من عمر المباريات.

عماد متعب له طقوس خاصة مع صيد الأسماك، حيث كشفت صور عديدة تم التقاطها للهداف عن غرامه بصيد الأسماك ذات الحجم العائلى فهى عشق خاص لكابتن الأهلى السابق.

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وظهر مؤخراً محمد أبو تريكة نجم الأهلى السابق بصحبه ولديه "سيف وأحمد" وهو يصطاد السمك، فى حين خرج الثنائى محمد بركات وسيد معوض نجما الأهلى السابقين، يداعبان سمكة كبيرة فى صورة التقطت لهما فى حفل افتتاح مطعم الأسماك الخاص بهما.



