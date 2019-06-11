شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يتلقى عرضًا إماراتيًا مع إيقاف التنفيذ بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى يوسف إبراهيم "أوباما"، مهاجم الزمالك، عرضًا من خلال أحد وكلاء اللاعبين لتسويقه فى الدورى الإماراتى، خاصة أنه أكد للاعب أنه أرسل له عرضًا سابقًا بشكل رسمى من أحد الأندية الإماراتية فى شهر يناير الماضى، إلا أنه لم يتلق ردًا حول هذا العرض من إدارة القلعة البيضاء، ليؤكد له اللاعب عدم ممانعته فى خوض تجربة احترافية فى الموسم الجديد، إلا أنه طالبه بإرسال العرض الجديد بصورة رسمية إلى القلعة البيضاء حتى يتمكن من مناقشة مدى إمكانية رحيله عن الأبيض فى الموسم الجديد وتأتى رغبة أوباما بأن يتم مناقشة العرض بشكل رسمى فى الزمالك وفقًا لرؤية مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور خاصة أن عقده ممتد مع فريقه.

ويُعد أوباما من العناصر الأساسية بالزمالك هذا الموسم، حيث يُعد من أكثر اللاعبين مشاركة فى المباريات حيث وصلت مشاركاته إلى 50 مباراة بواقع 29 مباراة فى الدورى و15 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، أحرز خلالها 13 هدفًا بواقع 10 أهدف فى الدورى و3 أهداف فى الكونفدرالية.