قصة صور.. إطلالات جديدة لنجوم الكرة مع النصف الحلو فى عطلة توقف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فترة توقف الدورى استعدادًا لأمم أفريقيا 2019 إطلالات جديدة لنجوم الكرة مع زوجاتهم أثناء قضاء العطلات. وشهد السوشيال ميديا ظهور النجم عمرو السولية نجم الأهلى بصحبة زوجته فى دبى وعماد متعب لاعب الأهلى السابق ومحلل المباريات الحالى فى الجونة بصحبة زوجته ونجوم أخرين بصحبة زوجتهم أثناء قضاء العطلة. ويرصد الخليج 365 لقطات توضح الإطلالات الجديدة للنجوم مع النصف الحلو فى الصور التالية :

عماد متعب و يارا نعوم و صديقهم

عمرو السولية و زوجته هدير Advertisements

عماد متعب و يارا نعوم

مؤمن زكريا و زوجته و أبنه

عمرو السولية و زوجته هدير و أبنته ليلى فى دبى

رمضان صبحى و حبيبة

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