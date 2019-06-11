استبعاد أبوجبل وأبوالفتوح.. قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن المدرب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.
وضمت القائمة 23 لاعبًا، كما شهدت استبعاد ثنائي سموحة محمد أبوجبل وأحمد أبوالفتوح.
وجاءت القائمة كالآتي:
أحمد المحمدى، وليد سليمان، عبدالله السعيد، أحمد علي، محمد النني، محمد صلاح، أحمد حجازي، عمر جابر، أحمد الشناوي، مروان محسن، طارق حامد، أحمد حسن "كوكا"، علي محمد "غزال"، محمود حسن "تريزيجيه"، عمرو وردة، أيمن أشرف، محمد الشناوي، محمود حمدي "الونش"، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد "دونجا"، محمود عبدالرحيم "جنش"، محمود علاء.
جدير بالذكر أن مصر تتواجد بالمجموعة الأولى رفقة كل من أوغندا، زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.
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