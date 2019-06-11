النشرة الرياضية- خارطة الدوري.. وتصعيد جديد من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خارطة طريق الدوري المصري الممتاز حتى الأسبوع الأخير، ليتأكد استكمال المسابقة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر لها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ويرصد الخليج 365 في الروابط التالية، أبرز ما جاء من أحداث في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2019:

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