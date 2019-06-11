عبدالجواد ونور والوليلي يفوزون في اليوم الثاني لبطولة CIB للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فاز اللاعب كريم عبد الجواد اليوم الاثنين بمباراته الأولى في الدور الأول لبطولة "CIB" للاسكواش، التى تقام في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الحالي بتنظيم أندية وادي دجلة.

وتمكن كريم عبد الجواد المصنف الرابع من التغلب على النيوزيلاندى بول كول المصنف الخامس بشوطين نظيفين وكانت نتيجة الاشواط 11-5 و3-11 فى مباراة استغرقت 40 دقيقة.

وحقق البيروفي دييجو الياس المصنف السابع في البطولة فوزا صعبا علي نظيره الألماني سايمون روزنر بنتيجة ٢-١.

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وفي منافسات السيدات حققت نور الطيب المصنفة الثالثة علي العالم فوزا صعبا علي مواطنتها نوران جوهر المصنفة السادسة علي العالم بنتيجة ٢-١ وبنفس النتيجة حققت رنيم الوليلي المصنفة الأولي علي العالم الفوز علي الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة علي العالم.

وتعتبر بطولة "CIB " الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 320 ألف دولار، ويشارك فيها أفضل 8 لاعبين فى التصنيف العالمي للرجال، وأفضل 8 لاعبات في تصنيف السيدات.

ويشارك من مصر فى البطولة 5 لاعبين، هم: على فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجى المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال، إضافة إلى 4 لاعبات، هن: رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، نور الشربينى المصنفة الثانية، ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة السادسة.

وقُسم اللاعبون في كل من بطولة الرجال والسيدات لمجموعتين كل منهما تضم أربعة لاعبين وأربع لاعبات، حيث يخوضون دورى من دور واحد يصعد من خلاله صاحبا المركزين الأول والثاني للدور قبل النهائي.