أجيري يجهز مفاجأة هجومية أمام تنزانيا

ألغى خافيير أجيرى المدير الفني للمنتخب الوطني التدريب المسائى أمس الاثنين، لإراحة لاعبي المنتخب من الضغوط البدنية والأحمال التى زادت خلال الأيام الأربعة ببداية معسكر الفراعنة استعداداً للمشاركة بالبطولة الإفريقية.

واكتفى الجهاز الفنى بتدريب وحيد صباحاً مع إجراء محاضرة فنية فى مقر إقامة الفريق بالفندق استعرض خلالها ملفات ومشاهد أعدها الجهاز المعاون لأجيرى بالإحصائيات لمستوى اللاعبين وأخطاء الفريق خلال مباراتى نيجيريا والنيجر الأخيرتين.

وشهد المران أمس حالة من الانسجام بين اللاعبين خاصة فى التدريبات التى ركزت على التمريرات القصيرة وفك التكتلات الدفاعية التى قادها أجيرى بنفسه، وحرص

على توجيه كل لاعب على حدة فى مركزه لتطبيق فكره الهجومى الذى يرغب فى الظهور عليه خلال مباراة تنزانيا المقبلة.

وشارك فى المباراة القصيرة التى أجراها الجهاز الفنى بطول الملعب الثنائى محمد الشناوى وأحمد الشناوى فى مركزى حراسة المرمى، إذ تميل الرغبة داخل الجهاز للاستعانة بواحد منهم خلال مباراة تنزانيا، والآخر فى مباراة غينيا، وسيكون ذلك بمثابة الاختبار الأخير لكل منهما قبل البطولة.

Advertisements

ويبحث ناجى عن الوصول بالحارس الأول للمنتخب إلى أعلى فورمة

وكذلك أعلى ثقة فى النفس، وذلك سيتحقق بالخروج بشباك نظيفة وتحمل الضغط خلال المباراة الودية، ليكون مؤهلاً لحراسة عرين الفراعنة فى البطولة خاصة مع حضور عشرات الآلاف فى المدرجات وقوة المنافسين فى المجموعة.

وعلى هامش التدريب، عقد أجيرى جلسة مع أحمد على، رأس الحربة، وأشاد بمستواه خلال التدريبات وطالبه بمزيد من الجهد والتركيز على التسجيل من أنصاف الفرص، مؤكداً أنه يحتاج إلى مضاعفة مجهوده البدنى فى الضغط على الخصوم بمناطقهم الدفاعية، وكذلك المشاركة فى الالتحام والكرات الهوائية بقوة، لأن ذلك يخدم بشكل كبير خطته الهجومية.

ولم يستقر المكسيكى حتى الآن على المهاجم الصريح للفراعنة، خاصة أن مروان محسن أثار إعجابه بسبب قدرته على المشاركة فى صناعة الأهداف والتحرر فى الأداء الهجومى.