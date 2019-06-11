اليوم.. المنتخب الأولمبي يواجه أوزباكستان وديًا

خسر المنتخب الأولمبى أمام نظيره الأوزبكى بهدفين دون رد فى اللقاء الودى الذى جرى بينهما، أمس الأول، استعدادا للمشاركة فى تصفيات المؤهلة للأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان فى مباراة ثانية اليوم الثلاثاء، فى مباراة ودية ثانية.

سيطر الفريق المصرى على مجريات اللقاء، فى الوقت الذى

استغل فيه المنافس الفرص التى لاحت له فى تسجيل هدفى المباراة.

من جانبه أكد الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب أن المباراة تعتبر تجربة جيدة للمنتخب الأولمبى.