فيديو .. مليون دولار تفصل الاهلي عن حسم صفقة هداف اورلاندو بايرتس

تلقي النادي الاهلي موافقة مبدئية من اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، علي بيع مهاجمه الزامبي جاستن تشونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . وطلب النادى الجنوب إفريقى مبلغ مليون يورو لبيع جاستن تشونجا مهاجم الفريق للأهلى فى الموسم المقبل، وهو ما يقرب اللاعب من الانضمام للقلعة الحمراء. وسجل تشونجا البالغ من العمر 22 عاماً ستة اهداف وصنع مثلهما في 29 مشاركة له بالدوري الجنوب افريقي هذا الموسم كما سجل اربعة اهداف بدوري ابطال افريقيا .

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