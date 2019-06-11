بدأت إدارة النادى المصرى التفكير فى المرحلة المقبلة بعدما احتل الفريق المركز الرابع، وأصبحت مشاركته فى الكونفيدرالية الأفريقية قاب قوسين، أو أدنى، فى حال فوز أحد فرق الثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز بكأس مصر.
تواجه الإدارة موقفًا متأزمًا فى بداية فترة الإعداد التى تحتاج لميزانية كبيرة تتطلب إنهاء التعاقد مع عدد من اللاعبين وصرف مستحقاتهم المالية كافة وأيضًا التعاقدات الجديدة التى يحتاجها الفريق فى المرحلة
وربما يضطر مجلس الإدارة لبيع بعض لاعبيه لتوفير موارد مالية للمرور من هذه الأزمة، وترددت أنباء من داخل الإدارة عن بيع إسلام عيسى، وأيضًا أموتو وآخرين لحل الأزمة والتعاقد مع صفقات أخرى لدعم الخطوط.
كانت هذه تفاصيل خبر المصرى يفتح المزاد على إسلام عيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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