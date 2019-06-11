وزارة الرياضة تدعم الجمباز قبل كأس العالم

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة للاتحاد المصرى للجمباز فى شراء أجهزة رياضية مطابقة للمواصفات الفنية للاتحاد الدولى للجمباز، وذلك لاستخدامها فى تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفنى للرجال والسيدات التى ستقام بمصر فى 2020، حيث أسند الاتحاد الدولى تنظيم البطولة للاتحاد المصرى كأول كأس عالم تقام فى مصر للجمباز الفنى (رجال وسيدات). الاتحاد الدولى تنظيم البطولة للاتحاد المصرى كأول كأس عالم تقام فى مصر للجمباز الفنى (رجال وسيدات). وأكد صبحى أن الوزارة لا تدخر جهدا فى التعاون مع كل الاتحادات الرياضية لتوفير كل أوجه الرعاية والدعم المالى فى تنظيم البطولات ورعاية اللاعبين. من جهة أخرى استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الإفريقى للمصارعة وعضو الاتحاد الدولى، بحضور اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية «أوكسا»، وعصام محمد إسماعيل رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة. ناقش الاجتماع سبل تطوير لعبة المصارعة، وتوسيع قاعدة الممارسة العامة للمصارعة والمنافسات الرياضية فى مصر وإفريقيا.

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