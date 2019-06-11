ميدو: تعلمت من أخطائي.. والمقاصة فريق أوروبي

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى الجديد لفريق المقاصة، أنه تعلم من أخطائه السابقة ويسعى لتجربة مميزة مع المقاصة، الذى وصفه بالأوروبى، لأنه يملك إدارة من أفضل الإدارات الرياضية فى الشرق الأوسط.

أوضح، أنه يسعى لنقل تجربة أياكس

الهولندى مع المقاصة، بتصعيد بعض الناشئين مع عناصر الخبرة، مؤكدًا أنه يتطلع لحصد بطولة مع الفريق، ويسعى للفوز على الزمالك فى ربع نهائى الكأس.

وأعلن اللواء محمد عبدالسلام، رئيس

نادى المقاصة، أن عقد ميدو مع الفريق أبدى، موضحًا أن المقاصة لديه طموح كبير مع المدرب الجديد لتحقيق الفوز ببطولة، والتأهل لمونديال الأندية.

يضم الجهاز الفنى الجديد للمقاصة وليد هويدى، مديرًا للكرة، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، وجمال عمر مدربًا مساعدًا، وخالد عبدالله مدربًا لحراس المرمى، وسيد متولى لشئون اللاعبين.