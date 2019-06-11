الزمالك يخاطب "الكاف" لفتح ملف نادي القرن

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيخاطب الاتحاد الأفريقى رسميًا لفتح ملف نادى القرن من جديد، لإعادة الحق المسلوب من النادي.

وأكد رئيس الزمالك بوجود حملة مدفوعة الأجر لضرب استقرار القلعة البيضاء،

وأشار إلى أنه فى الوقت الذى حقق ناديه بطولات فى مختلف الألعاب الجماعية "يد وسلة وقدم"، بخلاف الألعاب الفردية، يتعرض هو ومجلسه لانتقاداتليل نهار، فى الوقت الذى لم نجد فيه أى فرد يتحدث عن إخفاقات المجلس الأحمر.

كشف رئيس الزمالك أن هناك شخصيات معروفة للجميع تمول الحملات العدائية ضد مجلس القلعة البيضاء، من خلال شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، ولتحقيق مصلحة شخصية لهم.