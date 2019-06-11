الإسماعيلي يؤجل بدء فترة الإعداد انتظارًا لحسم أمر المدرب الأجنبي ​

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تأجيل بدء فترة الإعداد، المقرر لها اليوم الثلاثاء، إلى يوم السبت المقبل،

انتظارًا لحسم ملف تعيين جهاز فني أجنبي خلفًا لمحمود جابر.



كان الجهاز الفنى السابق أعطى إجازة لجميع اللاعبين على أن تكون العودة يوم ١١ يونيو، ولكن إدارة النادى قررت تأجيل بدء فترة الإعداد ليوم السبت المقبل، لإنهاء التعاقد مع المدير الفنى الجديد.