نورنبيرج يشتري المهاجم الألماني الواعد “روبن هاك”

تعاقد نادي نورنبيرج مع المهاجم الألماني الواعد “روبن هاك” من هوفنهايم، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة المالية.

ومَر اللاعب صاحب الـ 20 عامًا من الفحوصات الطبية بنجاح يوم أمس الاثنين، ووافقت جميع الأطراف – حسب قول الموقع الرسمي لنورنبيرج – على عدم الافصاح عن تفاصيل الصفقة.

وقال المدير الرياضي لنورنبيرج (روبرت باليكوكا) “روبن سيضيف لتشكيلة الفريق المزيد من الصفات الخاصة، نرى بعض الإمكانيات المميزة فيه، ونعتقد أنه يستطيع التطور كلاعب محترف متمرس هنا، نحن سعداء للغاية لأنه اختار الانتقال إلى نورنبيرج هذا الصيف، بعدما استطعنا إقناعه بمشروعنا”.

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وأختير روبن هاك للعب مع منتخب ألمانيا تحت 20 عامًا خلال الموسم، وأدرج في قائمة هوفنهايم المشاركة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وجلس على دكة البدلاء أمام مانشستر سيتي.

واستطاع من خلال توظيفه كمهاجم متحرك تسجيل أربعة أهداف في 26 مباراة مع هوفنهايم “ب” في الفترة من 2016 إلى 2019.