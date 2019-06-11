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باولو زانيتي ينال فرصة حقيقية في عالم التدريب

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محمود ماهر 0 تبليغ

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قام نادي أسكولي الناشط في السيري بي بالاستعانة بالمدرب الشاب باولو زانيتي في منصب المدير الفني للفريق بدءًا من الموسم المقبل 2020/2019.

نجم أندية إمبولي وتورينو وريجينا الأسبق، لم يتم بعد عامه الـ 36، لكنه استطاع إثبات قدراته الفنية خلال الموسمين الماضيين مع نادي سودتيرول ألتو في دوري الدرجة الثالثة.

واحتل فريق سودتيرول ألتو المتأسس عام 1974 المركز السادس في جدول ترتيب مجموعته بالموسمين الماضيين، واعتبرت إدارة النادي ذلك انجازًا حقيقيًا، فقبل مجيء باولو زانيتي كان الفريق بعيد كل البُعد عن المراكز المؤهلة إلى السيري بي، مثل احتلال المركز الـ 12 في موسم 2017/2016 واحتلال المركز الـ 11 بموسم 2016/2015.

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باولو زانيتي مدرب أسكولي 2019 (صور: Ascoli web site)

وكان باولو اعتزل كرة القدم بين صفوف نادي ريجينا مطلع موسم 2015/2014، بعد أن مثله في ثلاث مباريات فقط، ليتجه إلى عالم التدريب.

ويبدو أن زانيتي عازم على ألا يفوت فرصة تدريب أسكولي للتعبير عن نفسه بشكل حقيقي، حيث يمتلك الفريق تشكيلة لا بأس بها تضم لاعبين أمثال الثنائي الأرجنتيني جاسبر إنيجويز وناهويل فالينتيني والمغربي البلجيكي متير شجيع والمالي كيبا كولي لاعب روما السابق، والبلجيكي مايكي نجومبو لاعب باري، بالإضافة إلى اللاعب رقم 10 والقادم من يوفنتوس الموسم الماضي لورينزو روسيتي”.

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