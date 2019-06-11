ماسيمو أودو يخلف أسطورة ميلان في تدريب بيروجيا

حل الظهير الأيمن الدولي الإيطالي السابق “ماسيمو أودو” محل أسطورة ميلان “أليساندرو نيستا” في تدريب نادي بيروجيا القابع في دوري الدرجة الثانية الإيطالية “سيري بي”.

أليساندرو نيستا /43 عامًا/ أقيل من منصبه بعدما فشل في التأهل المباشر إلى السيري آ، ومن ثم في المباراة الإقصائية التي خاضها أمام نادي هيلاس فيرونا، حيث خسر بنتيجة 1/4.

واختارت إدارة بيروجيا التعاقد مع ماسيمو أودو لاكتسابه خبرات جيدة في السنوات الأربع الماضية كمدير فني لأندية بيسكارا وأودينيزي وكروتوني.

وساهم أودو /42 عامًا/ في احتلال كروتوني للمركز الـ 12 ف جدول ترتيب “سيري بي” الموسم الماضي، حيث أشرف على تدريب الفريق بمنتصف الموسم في ثماني مباريات.

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وقال الموقع الرسمي لبيروجيا “لدى أودو مسيرة جيدة منذ أن بدأ مع فريق شباب جنوى في عام 2013، فسرعان ما تولى المدير الفني للفريق الأول لنادي بيسكارا بالموسم التالي”.

وأضاف “في فبراير 2017، رحل عن بيسكارا، وفي نفس السنة حل محل ديل نيري في تدريب أودينيزي، وبنهاية شهر أكتوبر 2018 تولى تدريب نادي كروتوني، لكنه بعد ثماني مباريات قرر الاستقالة”.

وختم البيان “عاش ماسيمو أودو مسيرة رائعة كلاعب كرة قدم في أندية مهمة مثل ميلان وموناكو وبايرن ميونخ ونابولي ولاتسيو وهيلاس فيرونا وليتشي، وخاض 34 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا وتوج بكأس العالم 2006”.

ماسيمو أودو هو نجل المدرب الإيطالي المخضرم “فرانشيسكو أودو” صاحب الـ 72 عامًا، والذي درب أندية تيرمولي وبينيتو ومودينا وبيسكارا وريجينا وميسينا خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الـ 20.