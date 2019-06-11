رياضة | بشهادة فرنسية.. ريال مدريد يضم خليفة "مارسيلو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشهادة فرنسية.. ريال مدريد يضم خليفة "مارسيلو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن أن فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق ليون سينضم لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال ديشامب مدرب فرنسا في المؤتمر الصحفي لمباراة أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 قال ديشامب: "الاتفاق تم بين ريال مدريد وليون وميندي سينضم لصفوف النادي الإسباني مقابل 50 مليون يورو".

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وينتهي تعاقد صاحب الـ23 عامًا مع ليون في صيف عام 2023، وخاض في الموسم المنصرم 44 مباراة، مسجلا 3 أهداف.