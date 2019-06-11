رياضة | مانشستر يونايتد يكثف مجهوداته من أجل التعاقد مع وان بيساكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يكثف مجهوداته من أجل التعاقد مع وان بيساكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرض جديد من أجل الحصول على خدمات ظهير فريق كريستال بالاس وان بيساكا ،بعدما رُفض العرض الأول الذي تقدم به الشياطين الحمر.

وتم الرفض من إدارة كريستال بالاس العرض المقدم بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بيساكا الذي تألق في الموسم الماضي، إلا أن مانشستر يونايتد يسعى من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي.

وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن إدارة اليونايتد تجهز عرضًا بقيمة مالية أكبر في الوقت الحالي،على أن يوافق نادي كريستال بالاس ببيع الظهير وان بيساكا.

وبدأ وان بيساكا البالغ من العمر 21 عامًا مشواره الاحترافي عام 2017، وتألق بشكل ملفت خلال الموسم الماضي، ليصبح هدفًا للعديد من الأندية الإنجليزية الكبرى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.